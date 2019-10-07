У Вінниці на будівельника впала металева опалубка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівельника доставлено до місцевої лікарні

У суботу, 5 жовтня, на вулиці Амосова стався нещасний випадок на будівництві.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

О 15:02 годині до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на четвертому поверсі однієї із новобудов на робітника зсунулася металева опалубка для бетонування колон.

Рятувальники ДСНС транспортували потерпілого ношами та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.