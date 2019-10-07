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    Новини

    У Вінниці на будівельника впала металева опалубка

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    У Вінниці на будівельника впала металева опалубка

    Будівельника доставлено до місцевої лікарні

    У суботу, 5 жовтня, на вулиці Амосова стався нещасний випадок на будівництві.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    О 15:02 годині до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на четвертому поверсі однієї із новобудов на робітника зсунулася металева опалубка для бетонування колон.

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    У Вінниці на будівельника впала металева опалубка
    У Вінниці на будівельника впала металева опалубка
    У Вінниці на будівельника впала металева опалубка

    Рятувальники ДСНС транспортували потерпілого ношами та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

    ДСНС Вінниця будівництво рятувальники
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