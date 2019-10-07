У Вінниці встановили «Голову Гоголя»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місцеві діти стали найбільшими поціновувачами інсталяції

На Європейській площі Вінниці встановили інсталяцію «Голова Гоголя». Місцеві художники вже прикрасили «шевелюру» письменника різними сюжетами. А 6 жовтня вона переважно почала приваблювати маленьких вінничан.

Нагадаємо, що встановлення «Голови Гоголя» – традиційна подія на кожному фестивалі ГогольFEST, яка анонсує початок заходу та створює святкове передчуття у містян. Це – символ ГогольFEST, без якого неможливе його проведення. Проте саме до початку ще є час.

Цьогоріч міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Air ГогольFEST на території заводу «Кристал» триватиме 18-20 жовтня. Фактично чекати два тижні.

Нагадаємо, що Air ГогольFEST відбувається у рамках проєкту GogolFEST Inoculation – нового проєкту від команди фестивалю, метою якого є згуртування міст в Україні за допомогою мистецтва та здійснення мрії про «нову Україну».

Проте юні вінничани сучасне мистецтво розуміють по-своєму. З ранку вони окупували «Голову Гоголя», сприймаючи її як чергову атракцію. Вони перевіряють її на міцність усіма кінцівками. Оскільки конструкція є металевою, то «тримає удар» уваги.

Джерело: naparise.com