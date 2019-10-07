Вчитель з Вінниці виборов приз глядацьких симпатій



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Приз глядацьких симпатій Global Teacher Prize Ukraine 2019 отримав Олег Слушний

Найкращим вчителем України за народним голосуванням на сайті 1+1 став Олег Слушний, який набрав 27% голосів. Він отримав приз глядацьких симпатій Global Teacher Prize Ukraine 2019 та освітню подорож.

Переможець полетить переймати досвід у закордонних колег. Про це інформує портал Освітарія, повідомляє «Главком».

Народного улюбленця обирали з середини вересня. Усього проголосували близько 500 тисяч користувачів сайту ТСН. Українці обирали найнатхненнішого, найдушевнішого, наймрійливішого чи найщирішого вчителя України 2019 року серед десяти педагогів-новаторів — фіналістів премії.

Олегу Слушному 33 роки. Він учитель інформатики з Вінниці, який вивчився на IT-шника та вирішив навчати дітей.

За 15 років педагогічного стажу талановитий учитель підготував 24 переможців міських олімпіад, 7 переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад та 23 переможців інших конкурсів різних рівнів. Із 2011-2012 н.р. пан Олег став керівником шкільного гуртка «Паскаль» для учнів 10-11-х класів. Він також переміг на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник».

На його заняттях діти вивчають основи програмування, поглиблюють свій рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, знайомляться з програмним забезпеченням для проведення наукових досліджень і розрахункових робіт.

Невтомний вчитель є керівником Школи комп’ютерної грамотності вчителів, проводить майстер-класи та тренінгові заняття для колег. Став тренером центру «Суто» – Сертифіковані українські технології освіти. Пан Олег бере участь у Міжнародному фестивалі освітніх технологій «Перспектива» та Міжнародному пілотному проєкті «Освіта ХХІ сторіччя: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства».

На думку турботливого вчителя, зміна клімату – одна з найнагальніших проблем людства. Саме тому він активно пропагує ідеї захисту довкілля та зменшення згубного впливу на природу.

«Уміння знаходити обдарованих та здібних дітей — це талант, вміння їх вирощувати — це мистецтво. Але найважливішою є любов до дитини.

Я вважаю, що найкращим показником успішності моїх учнів є їхня самореалізація у житті, а також правильний вибір майбутньої професії та вміння не зупинятися на півдорозі до своєї мети.

Щоб дати іскру світла учням, учитель повинен увібрати в себе сонце. Саме тому весь час перебуваю в педагогічному пошуку ефективних й інноваційних освітніх технологій та методик».

Цікаво, що кожного року цю номінацію виборюють чоловіки. Минулоріч переміг Юрій Гайдученко, а в 2017 вибір країни збігся із вибором журі — і це був Паул Пшенічка.

*Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Адже #ВчителіВажливі від найменшого селища до найбільшого мегаполіса. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році.