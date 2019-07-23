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    У Вінниці помер генерал СБУ

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    У Вінниці помер генерал СБУ

    На 85-му році пішов з життя вінничанин Євген Давиденко

    Генерал-майор СБУ у відставці багато років служив Україні. Колектив управління Служби Безпеки у Вінницькій області висловлює співчуття рідним і близьким Євгена Івановича.

    Наводимо текст співробітників до родичів генерала:

    «Колектив Управління Служби безпеки України у Вінницькій області глибоко сумує з приводу смерті генерал-майора у відставці Давиденка Євгена Івановича.

    На 85-му році життя пішла від нас прекрасна людина, яка усе своє життя присвятила сумлінному служінню Батьківщині. Для колективу спецслужби Вінниччини його понад 30-річний шлях офіцера – взірець бездоганної служби, приклад справжньої доблесті і відданості обов’язку. За роки служби в органах державної безпеки за досягнуті результати у роботі він неодноразово удостоювався високих державних нагород. 

    Для співробітників Управління він залишиться бойовим побратимом, щирим другом і вірним товаришем, чудовою людиною, яка завжди притягувала до себе простотою, скромністю і відкритістю.

    Хай земля буде пухом дорогому Євгену Івановичу, а світла пам’ять про нього завжди залишатиметься в наших серцях».

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