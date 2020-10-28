У Вінниці правоохоронці «накрили» нелегальні call-центри



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CБУ блокувала діяльність двох нелегальних call-центрів, через які щодня у банківських клієнтів викрадали гроші

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті.

Про це інформує пресслужба СБ України, повідомляє «Главком».

«Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес двоє місцевих мешканців та два «представники» інших областей України. Ділки розмістили обладнання в офісних приміщеннях обласного центру», – йдеться у повідомленні спецслужби.

Зазначається, що оператори телефонували клієнтам, представляючись працівниками банківських установ, і пропонували скористатися різними послугами страхування, зокрема депозитів. Під час бесіди вони «уточнювали» реквізити банківських карток, паролі. Отримавши доступ до рахунків громадян, зловмисники знімали з них кошти. Серед «клієнтів» call-центрів були вкладники українських державних та комерційних банків, а також деяких установ з пострадянського простору.

За попередніми оцінками, нелегальний бізнес проіснував близько 5 місяців, його обслуговуванням займалося понад сорок чоловік персоналу.

«Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де розташовано незаконні call-центри. У ході слідчих дій вилучено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, sim-карти операторів стільникового зв’язку, в тому числі закордонних, а також інше технічне обладнання та документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження триває комплекс оперативних та слідчих дій щодо формування доказової бази та притягнення організаторів, особи яких встановлено, до кримінальної відповідальності», – додають у пресслужбі СБУ.

Операція з викриття оборудки проводилась спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької обласної Прокуратури.