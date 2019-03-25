У Вінниці прибирали Вишенське озеро



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Акцію організували місцеві рибалки

Черепаха-важковаговик, молот, десяток автомобільних покришок, металеві і дерев’яні ящики та понад сотню кілограмів поліетилену і ПЕТ-пляшок. Такий урожай зібрали вінничани під час прибирання набережної Вишенського озера зі сторони Пирогова.

Суботник організували вінницькі рибалки. Кажуть, дали клич у своїй спільноті в Фейсбук «Мисливці, Риболови та інші Брехуни» про те, що збираються на генеральне прибирання.

В процесі до них приєднались як жителі району Вишенька, так і небайдужі містяни, які дізнались про акцію.

Загалом на суботник прийшло з пів сотні вінничан та представників різних організацій. До обіду зібрали, як з озера, так і з однієї частини парку Дружби Народів понад сто мішків непотребу.

Джерело: news.vn.ua