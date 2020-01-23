У Вінниці провели обшуки на трьох АЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боротьба з нелегальними заправками

Працівники прокуратури області, спільно з органами Державної фіскальної служби та Служби безпеки України у Вінницькій області, в рамках кримінального провадження провели обшуки на деяких заправках.

В результаті виявили порушення чинного законодавства.

«У Вінниці виявили ще три автозаправних станції, які здійснювали свою діяльність з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Вилучили три автозаправних колонки, 4 ємності, 5701 л дизельного палива та 1605 л скрапленого газу», — повідомляють у пресслужбі прокуратури Вінницької області.

У прокуратурі обіцяють працювати у даному напрямку до повного припинення роботи незаконних АЗС і просять вінничан також долучатися до боротьби з нелегальними автозаправними станціями.

Мешканці області, у разі наявності інформації або виявлення фактів неправомірної діяльності автозаправочних станцій, можуть звертатися до відповідних структурних підрозділів прокуратури, фіскальної служби та служби безпеки.

Куди повідомляти:

Приймуть усні повідомлення в прокуратурі області за телефоном (0432) 67-22-06 (в робочий час) та (0432) 67-15-67 (у неробочий час).

Письмову інформацію можна надсилати на електронну пошту гарячої лінії [email protected]

Крім того, нагадаємо, мешканці Вінниччини можуть напряму повідомити про різні факти та злочини на гарячу лінію голови ОДА Владислава Скальського.

Джерело: vn.20minut.ua