  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці провели обшуки на трьох АЗС

    • Розсилка
    У Вінниці провели обшуки на трьох АЗС

    Боротьба з нелегальними заправками

    Працівники прокуратури області, спільно з органами Державної фіскальної служби та Служби безпеки України у Вінницькій області, в рамках кримінального провадження провели обшуки на деяких заправках.

    В результаті виявили порушення чинного законодавства.

    «У Вінниці виявили ще три автозаправних станції, які  здійснювали свою діяльність з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Вилучили три автозаправних колонки, 4 ємності, 5701 л дизельного палива та 1605 л скрапленого газу», — повідомляють у пресслужбі прокуратури Вінницької області.

    У прокуратурі обіцяють працювати у даному напрямку до повного припинення роботи незаконних АЗС і просять вінничан також долучатися до боротьби з нелегальними автозаправними станціями.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Вінниці провели обшуки на трьох АЗС
    У Вінниці провели обшуки на трьох АЗС

    Мешканці області, у разі наявності інформації або виявлення фактів неправомірної діяльності автозаправочних станцій, можуть звертатися до відповідних структурних підрозділів прокуратури, фіскальної служби та служби безпеки.

    Куди повідомляти:

    • Приймуть усні повідомлення в прокуратурі області за телефоном (0432) 67-22-06 (в робочий час) та (0432) 67-15-67 (у неробочий час).
    • Письмову інформацію можна надсилати на електронну пошту гарячої лінії [email protected]

    Крім того, нагадаємо, мешканці Вінниччини можуть напряму повідомити про різні факти та злочини на гарячу лінію голови ОДА Владислава Скальського.

    Джерело: vn.20minut.ua

    Вінниця АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ