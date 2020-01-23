У вінницькій автошколі сотня учнів виявилися «примарами»



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Близько сотні вінничан виявилися заручниками ситуації із позбавленням місцевої автошколи Спілки автомобілістів ліцензії

Людей не повідомили, що після закінчення навчання вони не отримають документ, отже відвідували платні заняття задля «розширення світогляду». Фактично і самі учні виявилися «примарними».

Про патову ситуацію у Facebook написав голова ГО «Комітет безпеки руху» Володимир Черкас. За його словами, до заступника начальника вінницького Регіонального сервісного центру Віталія Каспрука звернулися кандидати у водії, які, «в результаті схеми «розводу», виявилися «учнями-примарами» вінницької автошколи Всеукраїнської спілки автомобілістів».

Він зазначає, що «на підставі звернень була проведена попередня перевірка, в ході якої встановлено, що ті, що звернулися, ніколи і ні в якій автошколі зареєстровані не були».

«Адміністрація автошколи Спілки автомобілістів, за попередньою змовою групи осіб, заздалегідь усвідомлюючи свої злочинні наміри, за відсутності акредитації та права на здійснення підготовки/перепідготовки водіїв, протягом 5 місяців проводила набір учнів, від яких надходила платня і нібито проводилися «курси».

По закінченню, з метою завершення злочинних намірів, заступник директора навчальної організації проводив випускний, внутрішньо-шкільний іспит, і бажав усім щасливої дороги, не надаючи при цьому документа про закінчення», - зазначає В. Черкас.

За його дописом, жертвами цієї «схеми» заробітку стали учні кількох навчальних груп загальною кількістю близько 100 осіб. При зверненні за отриманням свідоцтва адміністрація автошколи, а її очолює Микола Варижук, як директор, і його заступник Микола Плетінко, обіцяли залагодити це питання нібито шляхом «лівої» реєстрації в будь-який інший школі. Проте, як запевняє В. Черкеас, вони і цього не зробили.

«На сьогоднішній день Микола Варижук категорично не визнає себе керівником даної автошколи, а самих потерпілих переконує в тому, що вже давно не має до цієї організації ніякого відношення. Його «правиця» М. Плетінко рекомендує потерпілим не звертатися в компетентні органи, інакше буде тільки гірше», - вказує громадський діяч.

Також він нагадує, що у середині серпня 2019 року вінницька автошкола Спілки автомобілістів України була примусово позбавлена акредитації за «продаж» посвідчень. Кримінальне провадження щодо посадових осіб автошколи триває.

За новими фактами вінницьким Регіональним сервісним центром МВС проводяться оперативні перевірки і формуються документи для передачі правоохоронним органам. NaПарижі незабаром отримає копію звернення від постраждалих. Редакція сподівається, що керівництво автошколи – діюче чи колишнє – надасть роз’яснення щодо ситуації, яке доповнить матеріал для балансу думок.

Джерело: naparise.com