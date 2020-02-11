Вінничани активніше почали користуватися у громадському транспорті



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Вінничани поступово звикають до електронної форми розрахунку за проїзд в громадському транспорті

Щодня банківськими картками у трамваях, тролейбусах та автобусах розраховується 3000 осіб, муніципальною карткою вінничанина 1270, пільговими – 2250. Порівняно із січнем поточного року кількість розрахунків через валідатори зросла вдвічі.

З грудня у Вінниці в громадському транспорті з’явилась можливість розраховуватися за проїзд за допомогою електронного квитка. Новація впроваджується поступово, тому в пасажирів залишається можливість сплатити за проїзд за допомогою QR-кодів та смс-повідомлень, придбати за готівку у кондуктора чи водія паперовий квиток. Проте дедалі більше вінничан надають перевагу розрахунку використовуючи Муніципальні та банківські картки.

Наразі спеціальне обладнання встановлене у всіх трамваях, тролейбусах та в автобусах. З березня, у тестовому режимі, валідатори запрацюють і у маршрутних таксі.

Електронний квиток – це перший сервіс Муніципальної картки вінничанина. Здійснення безготівкової оплати проїзду можливе через стаціонарні валідатори. Друк білетів можливий на середніх дверях та здійснюється виключно при оплаті банківською карткою.

«На сьогодні ми видали 27 076 пільгових персоніфікованих карток вінничан. Щодня ними користуються 2250 пільговиків. Що ж до решти карт, придбати неперсоніфіковану Муніципальну картку можна у кіосках «Преса», а також через сайт ET.VN.UA можна замовити персоніфіковані Загальну, Студентську та Учнівську картки. Поповнення Муніципальних карток також здійснюється через сайт, або через платіжні термінали та на сайті EasyPay, у кіосках «Преса», та через мобільний додаток і сайт Portmone. Хочу зазначити, що у нас також налаштована робота служби контролю, яка буде працювати більш активніше й контролюватиме оплату проїзду громадян будь-яким способом. Окремо прошу звернути увагу на те, що проїзд у транспорті без реєстрації в системі Пільгової картки – прирівнюється до неоплаченого. Тож закликаю усіх громадян, які отримали Муніципальну картку вінничанина (Пільгова) обов’язково реєструвати проїзд заходячи у транспорт, - розповіла речниця «Вінницякартсервіс» Вероніка Савчук.