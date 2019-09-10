У Вінниці провели унікальну операцію для порятунку вагітної



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Складність операції полягала у тому, що хвора перебувала на 25 тижні вагітності

Операція на відкритому серці вагітної тривала 6 годин

У Вінниці вперше в Україні провели унікальну операцію на серці вагітній жінці. Про це повідомляє видання ВінницяОК

Оперували пацієнтку у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова. Вінницькі лікарі працювали разом зі столичними колегами. Оперували пацієнтку і тромбоемболією легеневої артерії. Складність операції полягала у тому, що хвора перебувала на 25 тижні вагітності. Нині загрози життю матері та плоду немає. Медики зазначають: таку ризиковану операцію в Україні провели вперше.

Ймовірність, що лікарям вдасться зберегти життя і матері, і дитині, складала лише 10%, але тромб, який відірвався, не залишав вибору.

«Якби ми до ранку не забрали цей тромб, то була б загроза смерті. Кардіохірургічна бригада займалася кардіологією, акушери-гінекологи спостерігали за плодом, за тим, щоб зберегти його життєздатність», – сказав заслужений лікар національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова Василь Лазоришинець.

Операція на відкритому серці вагітної тривала 6 годин.

«Питання стояло так, що ризик великий, але вибору немає. Коли лежала в палаті лікарі казали, що я на пороховій бочці», – каже пацієнтка.