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    У Вінниці провели унікальну операцію для порятунку вагітної

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    Складність операції полягала у тому, що хвора перебувала на 25 тижні вагітності - У Вінниці провели унікальну операцію для порятунку вагітної
    Складність операції полягала у тому, що хвора перебувала на 25 тижні вагітності

    Операція на відкритому серці вагітної тривала 6 годин

    У Вінниці вперше в Україні провели унікальну операцію на серці вагітній жінці. Про це повідомляє видання ВінницяОК.

    Оперували пацієнтку у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова. Вінницькі лікарі працювали разом зі столичними колегами. Оперували пацієнтку і тромбоемболією легеневої артерії. Складність операції полягала у тому, що хвора перебувала на 25 тижні вагітності. Нині загрози життю матері та плоду немає. Медики зазначають: таку ризиковану операцію в Україні провели вперше.

    Ймовірність, що лікарям вдасться зберегти життя і матері, і дитині, складала лише 10%, але тромб, який відірвався, не залишав вибору.

    «Якби ми до ранку не забрали цей тромб, то була б загроза смерті. Кардіохірургічна бригада займалася кардіологією, акушери-гінекологи спостерігали за плодом, за тим, щоб зберегти його життєздатність», – сказав заслужений лікар національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова Василь Лазоришинець.

    Операція на відкритому серці вагітної тривала 6 годин.

    «Питання стояло так, що ризик великий, але вибору немає. Коли лежала в палаті лікарі казали, що я на пороховій бочці», – каже пацієнтка.

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