У Вінниці реконструюють школу-гімназію №2

Гімназії понад 100 років

У Вінниці продовжують реставрувати школу-гімназію №2.

Наразі там штукатурять фасад будівлі та «освіжають» старі вхідні двері. Пам’ятку архітектури ремонтують з максимальним збереженням автентичного вигляду.

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Школа-гімназія №2 збудована у 1900-1901 роках за проєктом архітектора Артинова, як Міністерська жіноча гімназія. Освітній заклад є найстарішим у Вінниці, тому під час ремонтних робіт дотримуються збереження історичного вигляду та автентичності.

Роботи з реконструкції цієї школи розпочались торік. У закладі замінили дощате перекриття горища, встановили енергоефективні вікна, а також утеплили будівлю та дах, який згодом покрили металочерепицею.

Сьогодні ж у гіманізії штукатурять фасад будівлі та реставрують двері, які збережуть свій первісний вигляд.