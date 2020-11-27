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    У Вінниці реконструюють школу-гімназію №2

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    У Вінниці реконструюють школу-гімназію №2

    Гімназії понад 100 років

    У Вінниці продовжують реставрувати школу-гімназію №2.

    Наразі там штукатурять фасад будівлі та «освіжають» старі вхідні двері. Пам’ятку архітектури ремонтують з максимальним збереженням автентичного вигляду.

    Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

    Школа-гімназія №2 збудована у 1900-1901 роках за проєктом архітектора Артинова, як Міністерська жіноча гімназія. Освітній заклад є найстарішим у Вінниці, тому під час ремонтних робіт дотримуються збереження історичного вигляду та автентичності.

    Роботи з реконструкції цієї школи розпочались торік. У закладі замінили дощате перекриття горища, встановили енергоефективні вікна, а також утеплили будівлю та дах, який згодом покрили металочерепицею.

    Сьогодні ж у гіманізії штукатурять фасад будівлі та реставрують двері, які збережуть свій первісний вигляд.

    Теги: школа Вінниця реконструкція
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