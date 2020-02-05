У Вінниці розпочали тестувати новий сервіс «єМалятко»



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«єМалятко» – це комплекс реєстраційних послуг для новонароджених

Наприкінці минулого тижня мобільний адміністратор вінницького Прозорого офісу оформив перші документи в рамках загальнонаціонального проекту «єМалятко». Новоспечена матуся Ірина Власенко написала лише одну заяву, а в результаті отримала можливість скористатись сімома послугами, серед яких оформлення свідоцтва про народження та допомоги при народженні дитини, реєстрація місця проживання та інші. Сьогодні, 4 лютого, Ірина вже отримала всі необідні документи.

«єМалятко» – це комплекс реєстраційних послуг для новонароджених, які до цього батьки новонароджених отримували в різних інстанціях. Наразі проект «єМалятко» у Вінниці тестується. Стартує він з надання за однією заявою восьми послуг: реєстрація народженої дитини (оформлення свідоцтва про народження); реєстрація місця проживання дитини; призначення допомоги при народженні дитини; визначення походження народження дитини (якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі); реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; визначення належності дитини до громадянства України; присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; призначення допомоги багатодітним сім’ям.

В подальшому цей список доповнять ще дві послуги: внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я; оформлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

У Вінниці скористатись сервісом «єМалятко» можуть лише громадяни України - мешканці Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Жінки, які народжували в пологових будинках міста, але зареєстровані в інших громадах, мають звернутись до своїх центрів надання адміністративних послуг для оформлення документів за звичайною процедурою.

«Наразі процедура оформлення документів відбувається таким чином. Якщо матуся готова оформити документи в пологовому будинку, до неї приїде наш мобільний адміністратор і все зробить. З часом цю роботу будуть виконувати працівники пологових, які матимуть відповідні повноваження. Часто буває, що після пологів батькам не до оформлення документів, і вони планують зайнятись цими справами дещо пізніше. Тоді протягом трьох місяців від народження дитини вони можуть прийти до Прозорого офісу, і вже у нас написати заяву для отримання комплексної послуги «єМалятко». За результатами послуги вони також мають прийти до центру адмінпослуг», – розповіла директорка департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук.

Нині комплексну послугу при народженні дитини «єМалятко» можна отримати у центральному відділенні Прозорого офісу на вул. Соборній, 59. Незабаром вона буде доступна у всіх відділеннях ЦНАПу, РАЦСі та усіх пологових будинках Вінниці.