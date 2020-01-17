У Вінниці стартував дводенний туристичний хакатон



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в молодіжному центрі «Квадрат» розпочався дводенний хакатон «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці»

Представники сфери гостинності, ІT-сфери, музейники, гіди-екскурсоводи маркетологи, дизайнери, громадські активісти зібралися аби створити унікальні туристичні продукти, обговорити у креативних ідеї в роботі туристичного бізнесу міста, напрацювати проекти для включення їх у майбутню Стратегію розвитку туризму Вінниці до 2030 року.

Два дні учасниці та учасники в командах розроблятимуть ідеї для нових фестивалів, форумів, закладів та об'єктів у Вінниці, які в майбутньому готові реалізовувати самостійно або у партнерстві з міськрадою, бізнесом та громадським сектором.

«Ми можемо впевнено констатувати, що у 2019 році у Вінниці було більше туристів, і вони більше залишили грошей у нашому місті, в тому числі і завдяки туристичному зборі. Політика міської ради – створювати умови для того, щоб в місті народжувалися креативні ідеї і вони отримували підтримку. І саме для того, щоб цих ідей зібрати якнайбільше, було обрано формат хакатону. Унікальність – це основне гасло нашого хакатону. Саме такою має стати Вінниця. Це дасть нам можливість розвивати туризм», - каже директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені.

«Ми з Вінницею працюємо уже п’ять років. Реалізовано уже більше 20 різних проектів. Вінницька громада і зокрема Вінницька міська рада є дуже гарними партнерами для нас. Туризм – це галузь діяльності, яка досить швидко розвивається у всьому світі. І ще кілька років тому навряд чи хтось говорив про Вінницю як туристичне місто, а зараз тут є чимало напрацювань у цьому напрямку», - зазначив головний експерт, керівник групи експертів Проекту ПРОМІС Ігор Лепьошкін.

Експертка з питань маркетингу територій, туризму та піару Галина Малець розповіла у перший день хакатону про маркетинг туристичного продукту та ключі до створення унікальної туристичної пропозиції.

17 січня учасники та учасниці працюватимуть над детальною концепцією проекту, айдентикою (лого, елементами стилю проекту), матеріальним вираженням (буклет, плакат, сторінка в соціальних мережах, сувенірна продукція тощо), планом реалізації проекту, просуванням та бюджетом майбутньої ініціативи. А гастрогід, дослідниця Подільської кухні Олена Павлова частуватиме усіх учасників заходу смачними намазанками, паштетами, смузі з петрушки і лимону, гарбуза і яблук, з селери, моркви і цибулі, а також можна буде посмакувати подільським песто з буряка.