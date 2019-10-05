У Вінниці стартував триденний Veloforum 2019



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У молодіжному центрі «Квадрат» стартувала щорічна конференція Veloforum 2019

Тема цьогорічного заходу: «Велономіка – вплив велосипедного транспорту на економіку міст». Організаторами Veloforum 2019 є U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»), Інститут розвитку міст, Вінницька міська рада та ГО «Вінниця Мобільна».

Форум зібрав понад 200 представників громадського сектору, органів місцевої влади та спеціалістів містопланування і транспортної інфраструктури з різних міст України, а також кількох іноземних міст. Протягом трьох днів учасники конференції Veloforum 2019 відвідуватимуть лекції про міську велокультуру і дослідження економічного ефекту від розвитку велотранспорту, братимуть участь у дискусії про тренди міської мобільності та альтернативний транспорт, відвідуватимуть воркшопи на тему проектування сучасних міських вулиць.

Директорка U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») Анастасія Макаренко зазначила, що Вінниця - одне із небагатьох міст, яке має що продемонструвати у рамках розвитку велоінфраструктури. Також вона відзначила, що велономіка – це досить важлива тема в Євросоюзі, адже там вплив велотранспорту на економіку є ключовим аргументом для розвитку інфраструктури.

«Це 11-й Veloforum в Україні, який ми організували, і вперше ми це зробили у партнерстві з міською радою. Кожен Veloforum дає можливість представникам і представницям органів місцевої влади, бізнесу та громадського сектору навчатись, знайомитись і об’єднуватись, щоб робити велосипед безпечним зручним транспортом, а українські міста - комфортними для людей. Це наш внесок у транспортну політику, розвиток громадянського суспільства і сталого місцевого розвитку. Ми дуже заздримо Вінниці, адже тут для велосипедистів комфортніші умови, ніж у Києві. Тут багато велосмуг, велодоріжок - Вінниця ніби запрошує сідати на велосипед. Інвестиції в розвиток вело – це інвестиція в розвиток міста, від цього виграють усі. Як на мене, то до Вінниці мають приїздити з інших українських міст і переймати досвід», - сказала Анастасія Макаренко.

У перший день Veloforum 2019 своїм досвідом велорозвитку під час панельної дискусії поділилися представники міста Чортків, Іванівської ОТГ та Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

У Вінниці, за словами міського голови, у цьому напрямку почали працювати з 2011 року – спочатку це було позначення велодоріжок розміткою на тротуарах, а зараз велоінфраструктуру міста розбудовують повноцінно.

«Якщо говорити про велорух Вінниці, то ми розпочали цей процес ще у 2011 році, тому що ми зрозуміли, що не може бути перевага тільки автомобілів у транспортній мережі. Ми паралельно робили транспорту реформу, де необхідним вважали, щоб питома вага муніципального і громадського транспорту була більша, ніж приватного транспорту, і разом із тим, щоб була більша можливість використання велосипедів. Нам казали: для чого ви це робити, адже кілька людей по Вінниці їздить тільки на велосипедах. В рамках стратегії Вінниця-2020 ми прийняли рішення, що будемо цей рух розвивати - і 2020 року ми маємо створити мережу 85 км, крім того ми достатньо активно працюємо зі швейцарськими партнерами. З 2014 року ми будуємо відокремлені велодоріжки, і на сьогоднішній день у нас є три варіанти – це розмітка на тротуарах, відокремлені велодоріжки – близько 20 км та велосмуги, які нанесені на проїжджій частині. У рік в нас проходить близько 45 заходів, пов’язаних з розвитком велоруху», - розповів міський голова Сергій Моргунов.

Керівник розвитку велоінфраструктури у Вінниці Андрій Сорокін впевнений, що Veloforum 2019 дасть поштовхи для впровадження цікавих велопроектів у всіх містах України.

«У 2012 році у Вінниці було прийнято програму розвитку велоінфраструктури, і цим ми затвердили розвиток велоруху. З цієї програми саме розпочалося якісне і кількісне розростання велоінфраструктури. Адже кожного року у місті будується близько 10 км велодоріжок та продовжуємо працювати у цьому напрямку», зазначає Андрій Сорокін

Проведення Veloforum 2019 підтримали Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Посольства Королівства Данії в Україні та Швейцарської Конфедерації. Партнерами заходу виступили Glovoapp Україна та Nextbike Вінниця.

На сьогоднішній день у місті налічується 60 км велосипедних шляхів різного типу. Найдовший веломаршрут налічує майже 9 кілометрів (Хмельницьке шосе – просп.Юності – вул.А.Первозванного – вул.Пирогова – Гніванське шосе – Об’їзне шосе – Барське шосе). З 2019 року у місті запроектовані велосмуги на проїзній частині почали виділяти червоним кольором (вул.Замостянська, вул. Воїнів Інтернаціоналістів).