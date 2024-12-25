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На Вінниччині зіткнулися автівки: є загиблі та поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Вінниччині зіткнулися автівки: є загиблі та поранені
Наразі на місці події працюють поліціянти, медики та працівники ДСНС
фото: Національна поліція

На автодорозі між селами Тарасівка та Чечелівка сталося зіткнення двох легковиків

У Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані. Про це повідомляє поліція Вінниччини.

Як зазначається, цього ранку на автодорозі між селами Тарасівка та Чечелівка сталося зіткнення двох легковиків, Geely та Subaru

«Наразі відомо про чотирьох загиблих та двох травмованих», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці події працюють поліціянти, медики та працівники ДСНС. Рятувальники займаються деблокуванням постраждалих з автомобілів. Причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.

Згодом стало відомо, що у масштабній ДТП поблизу Львова загинула 24-річна Рената Дзігасова – донька відомої української співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця, тренера збірної України Артура Дзігасова. 

До слова, масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина

Раніше моторошна аварія трапилася на Тернопільщині, загинуло немовля

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Теги: водій аварія рятувальники поліція немовля Geely Subaru дитина

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