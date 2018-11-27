У Вінниці відбудеться фестиваль вина



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У Вінниці відбудеться перший міський фестиваль вина «БОЖЕ ЛЛЄ», присвячений Ярославу Нємєцу. Вже 8 грудня вінничани зможуть безкоштовно продегустувати, а за тим придбати кращі з напоїв.

Участь у фестивалі «БОЖЕ ЛЛЄ» візьмуть десяток вінницьких виноробів різного рівня і об’ємів виробництва: «від визнаних поза регіоном торгових марок до гаражників», а також винороби з Ямпільського району.

На сторінці заходу у Фейсбук організатори зазначили, що для дегустації та продажу підприємці виставлять виноградні, плодово-ягідні, і навіть квіткові вина.

У повідомленні йдеться, що для безплатної дегустації потрібно буде придбати фірмовий бокал на вході (орієнтовна ціна 50 гривень). Цікаво те, що цей бокал буде своєрідним «пропуском» на безплатні дегустації фестивалю на наступні роки. Також у відвідувачів буде можливість здати його на виході з локації за 20 гривень.

Також організатори зазначають, що «на фестивалі передбачена культурна програма та місця для неформального спілкування з бокалом вина чи чашечкою фірмової кави від Сан Санича».

Фестиваль вина «БОЖЕ ЛЛЄ», до речі, присвятили 120-річчю пам’яті видатного освітянина, художника та винороба Ярослава Нємеца.

Вінничан запрошують відвідати цей фестиваль суботу, 8 грудня, з 12:00 по 16:00 у соціально-культурному волонтерському центрі «Блокпост Підкова» (вулиця Соборна, 4).

Ярослав (Павло) Йосипович Нємец (2 жовтня 1842 – 18 листопада 1898; Прага) – педагог, вчений-помолог, громадський діяч, молодший син чеської письменниці Божени Нємцової. У 1890 році його перевели до новоствореного Вінницького реального училища, де він відповідав за організацію облаштування закладу і налагодження освітньо-виховного процесу. Крім цього Ярослав Нємєц викладав малювання та креслення, ініціювавши створення у навчальному закладі висококласної художньої студії. У вінницький період життя (1890-1898) Ярослав Нємєц заклав дослідний сад у маєтку своєї дружини та показовий садок на землях реального училища. Там же влаштував метеорологічну станцію. У дослідному саду він удосконалював прийоми ягідного виноробства, проводив досліди з акліматизацією нових для регіону Поділля рослин, отриманих з різних куточків світу, та розводив шляхом щеплення у невеличких розсадниках нові сорти яблунь, груш, персиків і слив. Цей дослідний сад став свого роду дослідною станцією, де він вивчав до 700 сортів яблуні та груші й 300 сортів сливи, вишні та черешні, з яких біля 60 – американських. Проводив вивчення деяких сортів щодо подальшого їхнього промислового застосування, як на українських землях, так і в умовах північних широт. Сад Нємеца міг похвалитись і багатьма унікальними сортами, розведеними самим власником.

Визнання вченого у фахових наукових колах відбулося після його участі у Міжнародній Виставці Плодівництва, що проходила у 1894 р. у Санкт-Петербурзі. Його досягнення щодо акліматизації сортів плодових дерев були відзначені срібною медаллю. А правління Імператорського Російського Товариства Плодівництва, яке ініціювало виставку, додатково присудило диплом золотого зразка за нові сорти аґрусу, що виведені із насіння, а за ягідні вина – велику срібну медаль (джерело – uk.wikipedia.org).

Джерело: VЕЖА