У Вінниці відбудеться півфінал всесвітньої студентської олімпіади з програмування



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18-20 жовтня у Вінниці відбудеться півфінал студентської першості світу з програмування ІСРС по Південно-Східній Європі (SEERC)

Вінниця збере 45 українських команд (136 студентів), що стали кращими у 2-х попередніх етапах національної олімпіади серед 913 команд (2739 студентів) з 214 закладів вищої освіти, та 3 турецькі команди. Серед кращих команд України виступлять чотири вінницькі команди: по дві команди від ВНТУ і Донецького національного університету імені Василя Стуса. Переможці змагань у Вінниці отримують титули чемпіонів та призерів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Високий рівень проведення Всеукраїнської олімпіади та півфіналів першості світу у нашому місті вдається забезпечити завдяки підтримці Вінницької міської ради та обласної адміністрації. Саме завдяки їх офіційній підтримці, 27 жовтня цього року на засіданні Оргкомітету ІСРС у Відні було прийняте рішення щодо проведення у сезоні 2020/2021 рр. першого в історії фіналу Європи ІСРС безпосередньо у Вінниці, Вінницьким національним технічним університетом.

ІСРС (http://cm.baylor.edu ) є наймасовішою і найпопулярнішою всесвітньою студентською олімпіадою, у відбіркових змаганнях якої бере участь понад 300 тис. команд від близько 10 000 університетів 120 країн світу. Лише у півфінальних змаганнях минулого року взяли участь 52700 студентів з 3233 університетів 110 країн шести континентів.

Під час змагань студенти в стресових умовах обмеженого часу та обчислювальних ресурсів (на команду з трьох студентів надається один комп'ютер), мають організувати ефективну командну роботу для створення оптимальних алгоритмів та написання оптимальних програм вирішення поставлених завдань, що вимагає високого рівня знань не лише з програмування, але й з обчислювальної математики, статистики, штучного інтелекту та інших фундаментальних наук інформатики.

Результати ІСРС формують імідж країн, свідчать про їх потенціал не тільки у використанні, але й у розробці новітніх інформаційних технологій.

Ветерани півфіналів та фіналів ІСРС є найбільш бажаними робітниками міжнародних ІТ- корпорацій. За неповною статистикою на 2018 р. їх кількість складала: 2718 – у Google, 1379 – у Amazon, 1270 – у Microsoft, 688 – у Facebook, 401 – y IBM і т. ін. Є серед них і багато випускників ВНТУ, команди його тричі виходили до фіналу першості світу.

Зауважимо, що Україна посідає високі місця у рейтингах ІСРС. За масовістю Всеукраїнська студентська олімпіада має найкращий показник в Європі, а за кількістю медалей у світових фіналах - другий: українські студенти двічі виборювали золоті, срібні та бронзові медалі.

Вагомий внесок у ці результати вніс ВНТУ, який започаткував Всеукраїнську студентську олімпіаду з програмування ще у 2001 року і вже 19 років координує усі три етапи її проведення, залучивши для цього 37 базових університетів усіх областей України.

Такі високі результати стали підґрунтям для рішення керівництва ІСРС щодо доручення Вінницькому національному технічному університету організації фіналу першості світу ІСРС-2022, який він планує провести у Києві за підтримкою Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського».