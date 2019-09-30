У Вінниці відбудеться всеукраїнський Veloforum 2019



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З 4 по 6 жовтня у Вінниці проходитиме Veloforum 2019

Під час заходу обговорять вплив велосипедного транспорту на економіку міст. Організатори планують залучити до форуму 150 учасників з різних куточків України. Серед них будуть представники громадського сектору, органів місцевої влади, спеціалісти містопланування і транспортної інфраструктури.

Veloforum – це щорічна конференція. Тема цьогорічного заходу: «Велоеноміка – вплив велосипедного транспорту на економіку міст». Уже доступна онлайн програма конференції, яку можна завантажити в мобільному додатку Eventssion. Організаторами Veloforum 2019 є U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»), Інститут розвитку міст, Вінницька міська рада та ГО «Вінниця Мобільна».

Протягом трьох днів на учасників та учасниць конференції Veloforum 2019 чекають лекції про міську велокультуру і дослідження економічного ефекту від розвитку велотранспорту, дискусії про тренди міської мобільності та альтернативний транспорт, воркшопи на тему проектування сучасних міських вулиць, створення bike-friendly офісу та креативного активізму, екскурсії, кава з експертами, виставка плакатів та інше.

«Veloforum 2019 збере представників громадського сектору, органів місцевої влади та спеціалістів містопланування і транспортної інфраструктури з різних міст України. Ознайомитись з умовами участі та зареєструватись на форум можна на сайті», – каже керівник розвитку велоінфраструктури у Вінниці Андрій Сорокін.

Генеральний партнер події — Glovoapp Україна. Veloforum 2019 проходить за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Посольства Королівства Данії в Україні та Швейцарської Конфедерації. Партнером заходу є Nextbike Вінниця.

Джерело: Vinbazar