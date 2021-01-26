У Вінниці відключили воду та тепло: перелік адрес

Вода та тепло зникло у будинках на понад 10 вулицях Вінниці

У зв’язку з аварійними ремонтними роботами на деяких ділянках тимчасово призупинені послуги на низку будинків. Про це повідомляють у КП «Вінницяміськтеплоенерго».

На сайті підприємства перерахували ділянки, де виявлено пориви, та будинки, які отримують від них послуги:

на перехресті вул. Київська-Янгеля. Будинки за адресами:

вул. Київська, 23,25,27,44;

вул. Чорновола, 4,6,14;

вул. Янгеля, 68,85,95;

вул. Стрілецька, 4;

вул. Чорновола,12 (послуга з централізованого опалення).

А на адреси по вул. Янгеля, 68 та по вул. Чорновола, 12 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого гарячого водопостачання.

по вул. Л. Толстого, 13: адреси:

вул. Л. Толстого, 13,15,17, 19, 23;

вул. Міліційна, 8;

вул. Стуса, 32 (послуга з централізованого холодного водопостачання).

А на будинок по вул. Л. Толстого, 13 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого гарячого водопостачання.

по вул. Р. Скалецького, 20:

будинок за адресою по вул. Р. Скалецького, 32 (послуги з централізованого гарячого та холодного водопостачання).

На підприємстві нагадують, що послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово призупиняються на будинки споживачів лише у випадку аварійних ситуацій.