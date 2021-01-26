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    У Вінниці відключили воду та тепло: перелік адрес

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    У будинках частини вінничан тимчасово відсутнє водопостачання та тепло - У Вінниці відключили воду та тепло: перелік адрес
    У будинках частини вінничан тимчасово відсутнє водопостачання та тепло
    Фото з відкритих джерел

    Вода та тепло зникло у будинках на понад 10 вулицях Вінниці

    У зв’язку з аварійними ремонтними роботами на деяких ділянках тимчасово призупинені послуги на низку будинків. Про це повідомляють у КП «Вінницяміськтеплоенерго».

    На сайті підприємства перерахували ділянки, де виявлено пориви, та будинки, які отримують від них послуги:

    на перехресті вул. Київська-Янгеля. Будинки за адресами:

    • вул. Київська, 23,25,27,44;
    • вул. Чорновола, 4,6,14;
    • вул. Янгеля, 68,85,95;
    • вул. Стрілецька, 4;
    •  вул. Чорновола,12 (послуга з централізованого опалення).
    • А на адреси по вул. Янгеля, 68 та по вул. Чорновола, 12 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого гарячого водопостачання.

    по вул. Л. Толстого, 13:  адреси:

    • вул. Л. Толстого, 13,15,17, 19, 23;
    • вул. Міліційна, 8;
    • вул. Стуса, 32 (послуга з централізованого холодного водопостачання).
    • А на будинок по вул. Л. Толстого, 13 тимчасово призупинено послугу також і з централізованого гарячого водопостачання.

    по вул. Р. Скалецького, 20: 

    • будинок за адресою по вул. Р. Скалецького, 32 (послуги з централізованого гарячого та  холодного водопостачання).

    На підприємстві нагадують, що послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово призупиняються на будинки споживачів лише у випадку аварійних ситуацій.

    Теги: вода Вінниця опалення водопостачання будинок послуги
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