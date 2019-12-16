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    У Вінниці відкрили виставку до 100-річчя дипломатичних відносин України та Польщі

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    У Вінниці відкрили виставку до 100-річчя дипломатичних відносин України та Польщі

    16 грудня у холі Вінницької міської ради почала роботу виставка, присвячена 100-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею.

    На проілюстрованих стендах розміщена інформація про союз Петлюри і Пілсудського, а також перші економічні, дипломатичні та культурні зв’язки між країнами у 1919-20 роках. Виставка діятиме до 18 грудня. Вхід вільний.

    Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

    Виставка створена Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин  у співпраці з Польським інститутом у Києві, Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією польських архівів. У Вінниці презентується за підтримки Центру історії Вінниці та Державного архіву Вінницької області. 

    «Я дякую гостинній Вінниці за можливість представити виставку, присвячену українсько-польським відносинам у вашому місті. Виставка складається з шести стендів. Кожен з них відкриває ті сторінки дипломатичних представництв України і Польщі, які мали конкретний етап свого існування у Києві, Одесі, Варшаві та Гданську», - розповіла директор Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, упорядник виставки д-р Ірина Матяш.

    Виставка діятиме з 16 до 18 грудня. Зокрема, тут можна прочитати про союз Петлюри і Пілсудського, польські представництва в Одесі та Києві, українські дипломатичні місії та консульство в Гданську, про перші економічні та культурні зв’язки України та Польщі.  Окремим питанням українсько-польських взаємин зазначеного періоду є військова співпраця, детально висвітлена в опублікованих архівних матеріалах. 

    Вінниця виставка
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