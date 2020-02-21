У Вінниці відновили будівництво дороги до індустріального парку



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Розпочате у 2019 році будівництво відновлять у повному обсязі вже цієї весни

По вулиці Проектній відновили будівництво бетонної дороги до індустріального парку.

Наразі влаштовують земляне полотно протяжністю 1 кілометр. Згодом планують встановити LED-ліхтарі, облаштувати тротуари та велодоріжки.

Розбудову інженерних комунікацій по вулиці Проектній розпочали у 2019 році. Тоді проклали майже 7 км мереж водопроводу та каналізації по Немирівському шосе. Збудували майже 2,5 км ліній електропередач та трансформаторну підстанцію на 10кВ.

Згодом передбачають газифікацію, облаштування зливової каналізації, будівництво насосних станцій водопостачання та водовідведення, а також паркінг.

Наразі будівництво відновили: влаштовують земляне полотно під майбутню бетонну дорогу протяжністю 1 км. Товщина бетонного покриття сягатиме 22 см. Згодом облаштують велодоріжки, тротуари та 47 сучасних LED-світильників.

«Сьогодні у Вінниці три промислових парки: на території одного з них вже працює підприємство з виробництва холодильного та морозильного обладнання «Green Cool», у межах другого – компанія «HEAD» збудує свій найбільший у світі завод по випуску спорядження для зимових видів спорту, третій – зацікавив вітчизняного інвестора, який планує налагодити виробництво лецитину», - додає міський голова.

Джерело: Vinbazar