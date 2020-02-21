У Вінниці зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого року вдалось досягти позитивних змін в динаміці розкриття кримінальних правопорушень

Вжиті профілактичні заходи дозволили правоохоронцям зменшити кількість крадіжок на 7 %, у тому числі покращилась ефективність розкриття квартирних крадіжок на 20,9 %. На 42 % зменшилась кількість вчинених неповнолітніми кримінальних правопорушень. Протягом поточного року надійшло 92 звернень про зникнення дітей. На сьогоднішній день усі діти розшукані, в тому числі 95 % - упродовж доби. Про це розповів сьогодні під час виконкому начальник Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, звітуючи про стан боротьби із злочинністю упродовж 2019 року Сергій Синявський. Також Сергій Синявський зазначив, що камери відеоспостереження допомагають у розкритті злочинів та подякував за автомобілі, придбані міською радою, які задіюють в тому числі на виклики по домашньому насиллю.

«Протягом 2019 року основні зусилля були спрямовані на підвищення ефективності профілактичних програм. Ефективна робота стала можлива завдяки кільком новаціям у роботі відділу превенції: впровадження поліції діалогу – скандинавської моделі охорони публічного порядку, – каже Сергій Синявський. – Упродовж 2019 року підрозділи міста Вінниці відреагували на 82 337 звернень громадян. Із загальної кількості заяв та повідомлень, що надійшли до чергових частин відділу та відділень поліції міста: 10 045 з ознаками кримінальних правопорушень та 72 283 матеріалів розглянуто відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

За 2019 рік забезпечено розслідуванням по 4 036 кримінальним провадженням, з яких 1 771 особі повідомлено про підозру та 1949 кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування. В минулому році викрито 3 злочинні групи, учасниками яких вчинено 20 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Найбільшу частину зареєстрованих кримінальних правопорушень складають майнові злочини, зокрема крадіжки, пограбування, розбійні напади. Не залишається поза увагою резонансні злочини, які зареєстровані в 2019 році. Так по місту зареєстровано 19 розбоїв, із яких розкрито 17 – 89,5 %.

У Вінниці мешкає 5-та частина населення регіону, а тому тут реєструється третина всіх кримінальних правопорушень. Однак завдяки максимальним зусиллям щодо організації роботи та реалізації заходів із протидії злочинності вдалось досягти позитивних змін в динаміці розкриття кримінальних правопорушень: розкриття грабежів – злочинці встановлені по 68 кримінальних провадженнях із 101 зареєстрованого кримінального правопорушення цієї категорії.

Сергій Синявський зазначив, що камери відеонагляду, які підключені до Ситуаційного центру, дуже допомагають у розкритті злочинів. «Хочу зауважити, що основна маса розкриття розбійних нападів та пограбувань у нас відбувається в першу чергу з допомогою відеонагляду. Це в основному злочини у громадських місцях. За допомогою камер ми бачимо, в чому одягнені зловмисники і по орієнтуванню вже по гарячих слідах їх знаходимо», – зазначив Сергій Синявський.

Вжиті превентивні заходи дозволили зменшити кількість крадіжок на 7 %, у тому числі покращилась ефективність розкриття квартирних крадіжок громадян - на 20,9 %. Також, вдалося досягти успіху щодо покращення розкриття кримінальним правопорушенням по факту вимагання, рівень розкритих злочинів становить 70%, тобто, з числа зареєстрованих 10 фактів, вручено повідомлення про підозру 7 особам.

Триває активна робота щодо попередження правопорушень. «З метою недопущення вчинення фактів шахрайств, на офіційному сайті, у мережі Інтернет нами проводиться роз’яснювальна робота, як не стати жертвою таких злочинів. Ці заходи дійсно допомогли багатьом громадянам не потрапити на гачок шахраїв. Продовжується робота з профілактики злочинів, вчинених під впливом наркотиків, алкоголю або у розпалі побутових конфліктів», – каже Сергій Синявський.

Особливо важливим напрямком є профілактика дитячої та підліткової злочинності. На обліку поліції перебуває 50 неповнолітніх. Завдяки належному проведені превентивних заходів у молодіжному середовищі, відбулося зменшення на 42% кількості вчинених неповнолітніми кримінальних правопорушень. Протягом поточного року надійшло 92 звернень про зникнення дітей. На сьогоднішній день усі діти розшукані, в тому числі 95 % - упродовж доби.

«Наразі у Вінниці працюють дві групи спільно з працівниками патрульної поліції, які обслуговують в першу чергу виклики, які стосуються вчинення насилля в сім’ї на правому та лівому березі. Хочу зауважити, що ми найшвидше в Україні запровадили цю програму. І зробили це завдяки спільним діям з управлінням патрульної поліції та тим, що ми вже були забезпечені автомобілями. Три роки тому, завдяки сприянні міської влади, були придбані автомобілі, два з них зараз працюють у напрямку боротьби з насиллям в сім’ї», – каже Сергій Синявський.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що наразі важливо посилити роботу по охороні громадського порядку, особливо в умовах активізації своєї діяльності деяких осередків політичних партій. «Наприклад, завтра має відбутись сесія обласної ради. Приїде мінімум три райони. І це потрібно враховувати, плануючи свої заходи на такі випадки – передбачити перекриття руху, якщо це потрібно, зробити все для безпеки людей: і вінничан, і тих, хто приїжджає, – каже Сергій Моргунов. – Якщо ми говоримо про криміногенну обстановку Вінниці, то важливим є постійне інформування людей щодо проведеної роботи, про ряд фактів правопорушень в місті, в тому числі і через нашу Цілодобову варту».