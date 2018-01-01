У Вінниці відправили до СІЗО прокурора та начальника поліцейського відділку за підозрою в хабарництві

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з правом внесення застави

Вінницький міський суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у хабарництві начальнику одного з відділень Національної поліції у Вінницькій області та першому заступнику керівника Могилів-Подільської прокуратури – 60-денне ув’язнення з можливістю внесення застави. Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, 13-14



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Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з правом внесення застави

Вінницький міський суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у хабарництві начальнику одного з відділень Національної поліції у Вінницькій області та першому заступнику керівника Могилів-Подільської прокуратури – 60-денне ув’язнення з можливістю внесення застави.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, 13-14 лютого слідчими обласного управління СБУ було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Підозра стосується 37-річного начальника одного з відділень ГУ НП у Вінницькій області та 33-річного першого заступника очільника Могилів-Подільської прокуратури. Правопорушення стосовно якого їм було оголошено про підозру – частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна – ч. 3 с.368 ККУ.

15 лютого відбувались судові засідання стосовно підозрюваних. Згідно з матеріалами справи, усе розпочалось із кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів щодо одного із суб’єктів господарювання в селі Буша Ямпільського району. Підозрювані прокурор та поліціянт разом із ще двома особами, за версією слідства, вимагали 3000 доларів, щоб не розвивати справу далі.

Зрештою суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з правом внесення застави у розмірі 140 960 гривень.