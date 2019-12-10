У Вінниці водій-порушник кілометр протягнув на своєму авто людину



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Гонитву за порушником зафіксувала камера патрульної автівки

Майже кілометр протягнув на своєму авто водій-втікач водія розбитої автівки. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Вінниці, повідомляє «Главком».

Екіпаж патрульних рухався по вулиці Київській. На перехресті з вулицею Гонти поліцейські помітили пошкоджений автомобіль Daewoo Lanos. Подія трапилась 7-го грудня близько 16-ї години.

Під'їхавши ближче, водії та перехожі почали вказувати інспекторам у напрямку вулиці Станіславського. Патрульні зрозуміли, що інший учасник пригоди, ймовірно, рухається в тому напрямку.

Через кількасот метрів від місця події поліцейські помітили автомобіль Rover. Наздоганяючи транспортний засіб, патрульні побачили, що на водійських дверцятах повисла людина - руки чоловіка затиснуло боковим склом. Інспектори зупинили транспортний засіб шляхом блокування. Передня частина автомобіля мала пошкодження.

З'ясувалось, що це автівка іншого учасника дорожньо-транспортної пригоди, а чоловік на дверцятах - 21-річний водій пошкодженого Daewoo Lanos.

Патрульні затримали 29-річного керманича автомобіля Rover, оскільки він намагався втекти з місця ДТП та затиснув склом бічних дверей руки іншого учаника події, котрий намагався його зупинити.

В салоні Daewoo Lanos на момент ДТП знаходився пасажир, який разом із водієм звернувся по допомогу лікарів.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин справи.