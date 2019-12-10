На Київщині чоловік через ревнощі облив дружину кислотою (фото)



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Інцидент стався у спільному помешканні подружжя Фото: Нацполіція

Жінка отримала хімічні опіки І-ІІ ступеня обличчя, очей та тулуба

Слідчий Васильківського відділу поліції скерував до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно 52-річного чоловіка за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості своїй дружині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 13 жовтня у смт Глеваха між подружжям виникла суперечка через ревнощі. Під час конфлікту за місцем спільного проживання чоловік взяв пляшечку з кислотою та декілька разів плеснув з неї в обличчя дружині, після чого покинув приміщення.

Про даний інцидент поліцію та лікарів повідомила донька.

48-річну жінку з опіками було госпіталізовано до лікарні, а ревнивця знайдено та затримано.

Правоохоронці призначили низку експертиз. Згідно з висновком експерта, потерпіла отримала хімічні опіки І-ІІ ступеня обличчя, очей та тулуба.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ревнивцю загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років чи виправні роботи на строк до двох років.