У Вінниці вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
14 грудня в Україні традиційно відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
З нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС вінничан, які ціною свого здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20 століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Їм вручили грамоти, подяки, грошові премії та квіти.
До присутніх звернулась заступник міського голови Галина Якубович. «Передаю вам вітання від міського голови Сергія Моргунова, депутатського корпусу Вінницької міської ради. Щиро дякую за той подвиг, який ви зробили для всього світу, адже саме ви стали на захисті не лише України, а й всієї Європи. Коли трапилась трагедія, я була у 6 класі і пам’ятаю, як спочатку ніхто не розповідав що сталося, першого травня всі йшли на демонстрації.
Вже потім, з роками, люди усвідомили, що це була за трагедія і якої шани та подяки заслуговують люди, які зберегли світ, які не жаліли ні свого здоров’я, ні життя для того, щоб жили наступні покоління. Бажаю вам здоров’я і дякую від всієї нашої Вінницької територіальної громади», – каже Галина Якубович.
Під час відзначення Почесною відзнакою міського голови «За честь та мужність» та грошовою премією нагородили Жанну Кривонос – учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, заступника голови Вінницької громадської організації «Ветерани Чорнобиля», активістку чорнобильського руху області.