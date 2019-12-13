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    На чемпіонаті України з баскетболу серед чоловіків перемогла вінницька команда

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    На чемпіонаті України з баскетболу серед чоловіків перемогла вінницька команда

    Вінничани у фінальній грі переграли одеситів

    07-08 грудня 2019 року у Вінниці в спортивному залі Вінницького Національного Медичного університету відбувся черговий тур ХХІХ чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги сезону 2019-2020 рр.

    Два дні поспіль «Вінницькі зубри» грали проти команди «БІПА-Одеса».

    В перший ігровий день наша команда познала поразку з рахунком 71:79.

    В другий день з рахунком 95:70 здобули впевнену перемогу.

    спорт Вінниця вінничани
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