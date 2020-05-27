У Вінниці вже відремонтували інженерні мережі у 20 будинках



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Щороку учасниками муніципальної програми співфінансування стає все більше вінничан

У Вінниці продовжують ремонтувати інженерні мережі у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з мешканцями. Цього року уже провели капітальний ремонт у 20 багатоповерхівках.

Епідемія коронавірусу внесла корективи у попередні плани по капітальному ремонту та реконструкції на 2020 рік. Зокрема, це вплинуло і на обсяги робіт по благоустрою прибудинкових територій та заміні інженерних мереж. Видатки на ці напрямки скорочено на 30 %. Однак ремонтні роботи на низці об’єктів тривають.

Нещодавно капітальний ремонт інженерних комунікацій завершили у житлових будинках за адресами вул. А. Первозванного, 26 та вул. Л. Ратушної, 130. Що саме ремонтувати, вирішують мешканці.

«Загалом, цього року заплановано відремонтувати інженерні мережі у 24-х багатоквартирних будинках. Незважаючи на скорочення бюджету, пов’язане із пандемією, ми продовжуємо працювати. Наразі тривають роботи в житлових будинках по вул. Пирогова, 63; вул. Є. Пікуса,№1 та №3; вул. Москаленка, 67; вул. Р. Скалецького, 35/194; вул. М. Кішки, 57; вул. Ак. Янгеля, 24», - розповів директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.

Щороку учасниками муніципальної програми співфінансування стає все більше вінничан, які прагнуть покращити стан своїх будинків. Умови участі – незмінні: 70% витрат покриває міський бюджет, решту докладають мешканці. У багатоквартирних будинках замінюють інженерні мережі, освітлення, щитові. Також ремонтують дахи, замінюють вікна на енергоефективні, проводять капітальний ремонт ліфтів, роблять міжпанельні стики. Ці роботи дозволяють не лише покращити естетичний вигляд багатоповерхівок, а й підвищують енергоефективність будівель.