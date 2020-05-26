На Вінниччині зареєстровано 910 випадків коронавірусу



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Оперативна інформація щодо ситуації з Covid-19 у Вінницькій області

На Вінниччині зареєстровано 910 випадків коронавірусу, одужало 486 осіб. Про загальну ситуацію в області щодо рівня захворюваності на COVID-19 повідомив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

Він, зокрема, зазначив, що станом на ранок, 26 травня, на території області зареєстровано 1316 підозр на коронавірусну інфекцію. Відтак, у 910 випадках виявлено коронавірус, в тому числі, у 71 дітей (Вінниця - 48, Вінницький – 5, Гайсин – 4, Липовецький – 2, Барський – 2, Хмільницький – 2, Жмеринський – 1, Калинівський – 1, Літинський – 1, Могилів-Подільський – 1, Немирівський – 1, Томашпільський – 1, Тростянецький – 1, Чернівці – 1). Одужали від цієї хвороби 486 осіб.

Керівник регіону повідомив, що в області, на превеликий жаль, зареєстровано 15 летальних випадків.

Як повідомив Владислав Скальський, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у м. Вінниця - 521, Калинівському – 75, Вінницькому - 52, Жмеринському - 43, Тиврівському - 21, Тростянецькому – 19, Барському – 17, Літинському – 17, Могилів-Подільському – 15, Гайсинському - 14, Погребищенському – 13, Хмільницькому – 13,Козятинському – 13, Немирівському – 11, Томашпільському – 11, Липовецькому - 11, Ямпільському – 7, Чернівецькому - 6, Тульчинському – 5, Муровано-Куриловецькому – 5, Оратівському – 5, Іллінецькому - 5, Крижопільському – 3, Ладижин – 3, Бершадському – 3, Шаргородському - 2.

За словами посадовця, всього на даний час вірусологічною лабораторією та лабораторією особливо – небезпечних інфекцій Обласного лабораторного центру МОЗ протестовано 17970 зразків матеріалів. Як вже було зазначено, в результаті досліджень у 910 осіб був виявлений коронавірус, в 17060 випадках результати досліджень були негативні. У вогнищах було обстежено 1316 особи з підозрою на захворювання, 16624 контактних, з профілактичною метою було обстежено 30 осіб, які перебували в обсервації.

Очільник області зазначив, що для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції закуплено та отримано по гуманітарній допомозі 329 наборів діагностичних тест-систем.

Владислав Скальський повідомив, що на даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру є в наявності діагностичних тест-систем для дослідження матеріалів методом полімеразної-ланцюгової реакції на 10 700 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.