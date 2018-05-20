У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка

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Святкування Дня Європи у Вінниці

19 травня у Вiнницi на День Європи на концертi «Свiтовi хiти» виступила молода українська спiвачка Христина Соловiй.

Дiвчина зiбрала на Майданi Незалежностi сотнi слухачiв, якi пiдспiвували i танцювали пiд пiснi спiвачки. Пiсню «Тримай» авторства самої Христини зустрiли глядачi оплесками.

Для вiнничан спiвачка виконала нову авторську композицiю з майбутнього альбому «Fortepiano», яка стала черговим iнтернет-хiтом та б’є рекорди по переглядах на YouTube. Спiвачка працювала над нею майже два роки.

Христина Соловiй стала вiдома пiд час проекту «Голос країни», де спiвала переважно лемкiвськi народнi пiснi i дiйшла до пiвфiналу конкурсу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на святкування Дня Європи у Вінниці завітали президент та прем'єр.

Джерело: vinnitsa.info