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    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка

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    Святкування Дня Європи у Вінниці

    19 травня у Вiнницi на День Європи на концертi «Свiтовi хiти» виступила молода українська спiвачка Христина Соловiй.

    Дiвчина зiбрала на Майданi Незалежностi сотнi слухачiв, якi пiдспiвували i танцювали пiд пiснi спiвачки. Пiсню «Тримай» авторства самої Христини зустрiли глядачi оплесками.

    Для вiнничан спiвачка виконала нову авторську композицiю з майбутнього альбому «Fortepiano», яка стала черговим iнтернет-хiтом та б’є рекорди по переглядах на YouTube. Спiвачка працювала над нею майже два роки.

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    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка
    У Вінниці з новими піснями виступила відома співачка

    Христина Соловiй стала вiдома пiд час проекту «Голос країни», де спiвала переважно лемкiвськi народнi пiснi i дiйшла до пiвфiналу конкурсу.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на святкування Дня Європи у Вінниці завітали президент та прем'єр.

    Джерело: vinnitsa.info

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