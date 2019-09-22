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    У Вінниці загинув студент з Індії

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    У Вінниці загинув студент з Індії

    Поліція відкрила провадження за фактом смерті іноземця

    Близько 14 години 21 вересня у Вінниці біля гуртожитку №5 на вулиці Данила Галицього було знайдено тіло студента ВНМУ ім. Пирогова.

    Наразі відомо, що громадянин Індії «стрибнув» з 7 поверху будівлі.

    У поліції попередньо не можуть сказати, що причетні до смерті другокурсника інші особи. Проте кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії.

    Можна сподіватися, що правоохоронці дізнаються правду про смерть іноземця, адже дивним здається варіант із суїцидом вдень, коли у кімнатах студенти відпочивають від занять.

    Джерело: naparise.com

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