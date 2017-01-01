У Вінниці збудують Палац спорту за 90 мільйонів

30 мільйонів на будівництво мають надійти з міського бюджету, стільки ж – з державного

У наступні два роки у Вінниці планують спорудити Палац спорту на вулиці Чехова. Будівля буде розрахована для проведення як спортивних, так і культурних заходів. Про це сьогодні, 22 грудня, на сесії Вінницької міської ради під час свого звітування за рік роботи повідомив міський голова Сергій Моргунов. За словами мера,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30 мільйонів на будівництво мають надійти з міського бюджету, стільки ж – з державного

У наступні два роки у Вінниці планують спорудити Палац спорту на вулиці Чехова. Будівля буде розрахована для проведення як спортивних, так і культурних заходів. Про це сьогодні, 22 грудня, на сесії Вінницької міської ради під час свого звітування за рік роботи повідомив міський голова Сергій Моргунов.

За словами мера, споруда розташується поблизу парку «Інтеграл» на семи гектарах землі. Будівля буде розрахована на одночасне перебування 2500 відвідувачів, окрім того там буде збудований паркувальний майданчик на дві сотні автомобілів.

Споруда буде здатна приймати як великі спортивні змагання, так і заходи культурного характеру, зокрема концерти. Як зазначив міський голова, така можливість буде здійснена зокрема завдяки створенню спеціальної зали-трансформеру.

Вартість об’єкту – орієнтовно 90 мільйонів гривень. З них 30 мільйонів мають надійти з міського бюджету, стільки ж – з державного. Ще третину коштів має надати обласний бюджет. Споруда буде збудована згідно з типовим проектом, наданим Міністерством спорту.