У Вінниці жінка «замінувала» банк, щоб помститись за погане обслуговування



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Анонімну «мінерку» розшукали протягом двох годин, жінці загрожує до 6 років ув'язнення

Оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції Вінниччини та працівники Вінницького відділу поліції встановили та затримали жінку, яка повідомила про замінування банку по вулиці Оводова.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Правопорушницею виявилась 38-річна вінничанка. За словами затриманої, 15 лютого між нею та працівниками банку виник конфлікт щодо фінансових зобов'язань. Не знайшовши порозуміння, жінка вирішила помститись за невирішене питання та повідомила про замінування фінансової установи на спецлінію 102.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Сергій Синявський, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності жінці доведеться нести кримінальну відповідальність відповідно до ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За таке правопорушення жінці загрожує до 6 років ув'язнення.

У вчиненому жінка розкаюється та зізнається, що не знала про кримінальну відповідальність за таке правопорушення.