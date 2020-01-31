У Вінниці змінили регламент роботи виконавчих органів місцевої влади



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Вінниця стала першим містом, де розробили та запровадили програму «Громада за рівність»

30 січня, під час засідання виконавчого комітету було схвалено рішення про внесення змін до Регламенту виконавчих органів міської ради.

Зміни зумовлені тим, що Вінниця стала першим містом в Україні, яке приєдналося до Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад.

Вінниця стала першим містом, де розробили та запровадили програму «Громада за рівність». Вона стосується забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і діятиме до 2023 року.

«Мало хто знає, що Вінниця – перше місто в Україні, яке приєдналося до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Це документ, у якому розписані принципи рівності між чоловіками і жінками та важливість їх дотримання у житті.

Також мало хто знає, що в цілому гендерна рівність – це врахування потреб і можливостей різних груп людей, не тільки виключно чоловіків/жінок. Тому у 2019 році ми розробили, а депутати міської ради схвалили, муніципальну програму «Громада за рівність». В її рамках ми плануємо визначати, які гендерні питання актуальні для нашої громади, та шукати шляхи їх вирішення», – розповіла директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова.

Відповідно до Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок, до якої приєдналася Вінниця у 2017 році, забороняється дискримінація за будь-якими ознаками статі, раси, етнічного або соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, належності до національних меншин, майнового стану, місця народження, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації.

Джерело: news.vn.ua