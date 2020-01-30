Вінничанку привітали із 100-річним ювілеєм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

25 січня свій 100-річний ювілей відсвяткувала вінничанка Ганна Вікентіївна Хайнацька

Іменинницю привітала заступниця директорки департаменту соціальної політики Ірина Малачевська. Вона передала вітання Ганні Вікентіївній від міського голови Сергія Моргунова та виконавчого комітету, вручила Почесну грамоту та грошову премію.

Хайнацька Ганна Вікентіївна народилася 25 січня 1920 року в місті Сміла Черкаської області. У червні 1949 року жінка переїхала до Вінниці і почала працювати інженером у Вінницькому філіалі Державного проектного інституту. Має статус «Учасник війни».

Ганна Вікентіївна виховала доньку, має внука та двох правнуків.

Відповідно до Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки», ювілярка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі таку премію отримує дев’ять жителів міста. Ганна Вікентіївна – десята.