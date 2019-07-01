У Вінниці звільнили головлікаря поліклініки № 3



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У вінницькому центрі первинної медико-санітарної допомоги No3 шляхом відкритого конкурсу збираються обрати нового головлікаря

Колишня керівниця 62-річна Тетяна Малик до завершення контракту написала заяву про звільнення, яку було підписано департаментом охорони здоров’я.

Навколо відходу Тетяни Малик розгорілися бурхливі пристрасті. Причина в тому, що вона залишила посаду буквально за один день, і ніхто не пояснює раптового відходу. За однією з версій – конфлікт всередині колективу через особливу вимогливість головлікаря ЦПМСД No3.

За словами директора департаменту охорони здоров’я міськради Олександра Шиша, з Тетяною Малик був підписаний контракт, що його розірвали через подання нею заяви про звільнення за власним бажанням.

Поки обов’язки головлікаря Виконує Олена Кощеєва.