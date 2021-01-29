У Вінниці з'явиться міст, велодоріжки та музей: міськрада проголосувала за проєкти

У міськраді виділили кошти на продовження розробки проєктної документації

29 січня, під час сесії міської ради, депутати підтримали рішення щодо виділення коштів на важливі для міста проєкти. Серед них – продовження робіт з розробки проєктної документації щодо будівництва шляхопроводу через залізницю, який має з’єднати два райони – Замостя і Тяжилів та розвантажити транспортні потоки на вулицях Брацлавській і Лебединського. Також виділяється відвідний ресурс для створення Музею Мужніх та на ряд інших проєктів.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що будівництва шляхопроводу через залізницю – це стратегічний проєкт.

«Ми продовжуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна з будівництвом у майбутньому шляхопроводу через залізничну колію. Це важливий стратегічний проєкт на наступні, принаймні, 10 років. Адже ми розуміємо, що це дороговартісний проєкт, але для розвитку інфраструктури міста і полегшення трафіку, особливо у лівобережній частині міст, нам це необхідно», – каже міський голова Сергій Моргунов.

Також міський голова зазначив, що передбачається відповідний ресурс для створення Музею Мужніх. З бюджету громади спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт. Над концепцією створення Музею Мужніх працює колектив Вінницького обласного краєзнавчого музею, який широко залучає представників усіх ветеранських спільнот. Реалізація цієї ініціативи стане знаковою для нашої громади, це важливо з метою вшанування наших Героїв і збереження історії.

«Я хочу окремо подякувати Зої Кузьменко – матері Героя України, Героя Небесної Сотні Максима Шимка, що вона вийшла з такою пропозицією. На вулиці Пирогова ми передаємо приміщення комунальної власності для створення відповідного музею. Вже на сьогодні краєзнавчий музей, як основний реалізатор цього проєкту, займається підготовкою і розробкою експозиції з відповідними київськими інститутами. Також окремо хотів би подякувати всім спілках учасників АТО/ООС щодо підтримки даного проєкту», – сказав Сергій Моргунов.