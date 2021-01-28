У Вінниці жителі заплатили 153 млн грн податків за нерухомість

Зазначена сума перевищила надходження 2019 року майже на 22,6 млн грн (+17,2%)

Це майже на 22,6 млн грн більше, ніж у 2019 році

Упродовж 2020 року до місцевих бюджетів Вінниччини надійшло 153 млн 760,5 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки. Повідомляє сектор пресслужби ГУ ДПС у Вінницькій області.

За словами начальника ГУ ДПС у Вінницькій області Миколи Суржикова, проти прогнозованого додатково надійшло 25 млн 558,3 тис. грн. Доведене завдання виконано на 119,9%.

Зазначена сума перевищила надходження 2019 року майже на 22,6 млн грн (+17,2%).

Зокрема, юридичними особами сплачено 100 млн 350,6 тис. грн. (+ 18,8%), фізичними особами – 53 млн 409,9 тис. грн. (+ 14,2%).

Відомо, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

29 січня 2021 року є останнім днем сплати за IV квартал 2020 року юридичними особами авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Нагадаємо, що Мін’юст повідомив, скільки коштує зареєструвати нерухомість у 2021 році.