У вінницьких медзакладах запроваджується нова система контролю якості надання послуг



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Віднедавна відвідувачі центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста отримали можливість залишати свій відгук через онлайн сервіс Revizion про якість надання медичної допомоги сімейними лікарями.

Система контролю надання послуг у медичних закладах мыста - це нова система, яка наразі працює в тестовому режимі. Її ціль підвищити якість роботи медичних закладів та сімейних лікарів через отримання зворотного зв’язку від людей.

Презентація сервісу Revizion відбулась сьогодні, 20 червня, у актовій залі Центру первинної медико-санітарної допомоги №2. Ця система збирає та групує оцінки споживачів послуг, а після цього керівники закладів, проаналізувавши всю цю інформацію, займаються вирішенням проблемних ситуацій. Також є можливість сформувати рейтинг як медзакладу взагалі, так і конкретного медичного співробітника окремо. Вже близько місяця система працює у тестовому режимі, за цей час надійшло близько 80 відгуків.

«Співпрацювати з даним сервісом було ідеєю міського голови Сергія Моргунова. Цей проект допоможе налагодити більш якісний зв'язок з пацієнтами, оцінити роботу лікарів, моніторити ситуацію та оперативно реагувати. Наразі сервіс працює у тестовому режимі, і ним вже скористалось 80 вінничан. Це говорить про те, що вінничани звикли до нових технологій та користуються ними. Тому вважаю, що сервіс дасть позитивний результат. Так, можуть бути різні відгуки, в тому числі й негативні, але коли і сімейний лікар, і сам пацієнт розуміє, що є можливість зворотного зв’язку, то всі питання можна вирішувати оперативно і якісно», – зазначила заступник міського голови Галина Якубович.

Про нові можливості зворотного зв’язку у закладах охорони здоров’я розповів засновник і директор всеукраїнського сервісу незалежного оцінювання Revizion в Україні Сергій Шапіренко. «Наша глобальна місія – зробити сервіс в Україні кращим і створити міст між клієнтом і бізнесом або державним сектором, щоб думки кожного були почуті. Щоб інформація була направлена безпосередньо до тієї людини, яка може прийняти рішення та вплинути на ситуацію. Щодо того, як працює сервіс, то потрібно лише відсканувати QR-код, який розміщений на кабінетах лікарів та безпосередньо в самому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Після цього пацієнт одразу потрапляє на сторінку оцінювання, де не потрібно жодної реєстрації, і ставить оцінку по певних параметрах, також може залишити свій відгук або коментар. Ця оцінка відразу потрапляє на електронну пошту головного лікаря. Якщо пацієнт обирає режим «анонімно», то для перегляду буде доступним лише текст відгуку без контактів пацієнта. Це для того, щоб у майбутньому не було упередженого ставлення. Підключення та використання сервісу для комунальних закладів є безкоштовним, адже ми вирішили, що він має нести соціальну місію та користь», – каже Сергій Шапіренко.

Отож, серед переваг сервісу – миттєвий зворотній зв’язок від пацієнтів до головних лікарів, зручність у використанні завдяки системі QR-кодів. Для оцінки якості медицини інформативними будуть такі критерії, як якість обслуговування, відповідальність медичного персоналу та загальна оцінка. Дані сервісу будуть ефективними в якості індикатора для покращення роботи медичного закладу.