У вінницькій мерії представили детальний план території, якою прокладуть шляхопровід до Тяжилова



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Вінничани можуть дізнатись, чи проходитиме новий вінницький міст, який поєднає мікрорайон Тяжилів із основною частиною міста, біля їхніх будинків та через які земельніділянки пролягатиме шлях до нього.

Перевірити цю інформацію мешканці Вінниці можуть онлайн. Вінницька міська рада оприлюднила Детальний план території «Будівництво шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка» на своєму офіційному сайті. Вінничан запрошують взяти участь в громадському обговоренні містобудівної документації будівництва шляхопроводу та впродовж місяця внести свої пропозиції з даного питання.

Нагадаємо, міські обранці «дали добро» на будівництво півкілометрового підвісного мосту наприкінці жовтня. Планується, що завдяки новому сполученню із транспортноюрозв’язкою від вулиці Янгеля до вулиці Ватутіна навантаження на вулицю Брацлавську знизиться, а мешканці мікрорайону Тяжилів зможуть діставатись центру і мікрорайону Вишенька в рази швидше.

З основними техніко-економічними показниками детального плану території, графічними матеріалами та додатковою інформацією вінничани можуть ознайомитись в департаменті архітектури та містобудування в робочі дні (з 16.00 до 17.00 години, к. 20), за адресою: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38.

Відповідальні особи щодо розгляду пропозицій – працівники Відділу просторового розвитку департаменту архітектури та містобудування, тел. 67-23-65.

Пропозиції та зауваження з даного питання можна надіслати до департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, каб. 710, тел. 59-51-55, 59-51-59.

Джерело: vajr.info