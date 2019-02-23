У Вінницькій міській раді затримали громадян за передвиборчу агітацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адміністративні матеріали направлені на розгляд суду

22 лютого четверо осіб демонстрували агітаційні плакати на підтримку одного з кандидатів на пост Президента України в адміністративному приміщенні Вінницької міської Ради. На них поліцейськими складено адміністративні протоколи.

Вимогу працівників мерії, а згодом і працівників поліції припинити такі дії згадані особи проігнорували та вчинили злісну непокору правоохоронцям.

Вказані особи були доставлені до Вінницького міського відділу поліції для встановлення їх осіб. На на них складено адміністративні протоколи за ст. 212-14 КУпАП (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) та ст.185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків).

З початку виборчої кампанії поліцейськими складено 9 адміністративних протоколів, відкрито 2 кримінальних провадження, пов’язаних з виборчим процесом. Загалом до підрозділів поліції надійшло 74 повідомлення щодо можливих порушень виборчого законодавства, 34 з яких розглянуто згідно закону України «Про звернення громадян». За рештою проводяться перевірки.

Джерело: Vinbazar