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    У Вінницькій міськраді відповіли на петицію про порятунок особняка Длуголенцького

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    Нагадаємо, вінничани зібрали необхідних 350 підписів під петицією &laquo;Врятувати &laquo;Особняк Любомира Длуголенцького&raquo; від знищення&nbsp; - У Вінницькій міськраді відповіли на петицію про порятунок особняка Длуголенцького
    Нагадаємо, вінничани зібрали необхідних 350 підписів під петицією «Врятувати «Особняк Любомира Длуголенцького» від знищення 
    Фото: naparise.com

    Вінничанин Марущак, посилаючись на тендерну документацію, вважає, що фактично може відбутися не реставрація, а реконструкція чи перебудова споруди, з непередбачуваними наслідками

    Сьогодні, 12 квітня, у Вінницькій міськраді відповіли на петицію щодо порятунку архітектурної пам'ятки ХІХ століття – особняка Любомира Длуголенцького, де нині розміщена Вінницька дитяча художня школа. Про це повідомляється на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

    Вінничанин Леонід Марущак, посилаючись на тендерну документацію, вважає, що фактично може відбутися не реставрація, а реконструкція чи перебудова споруди, з непередбачуваними наслідками.

    Чоловік пропонував скасувати оголошену закупівлю, натомість створити робочу групу для напрацювання досліджень, «які в подальшому слугуватимуть технічним завданням для проектних робіт». Пропонувалося також провести відкритий пам’ятко-охоронний конкурс для розробки цілісного проекту повної реставрації пам'ятки.

    Нагадаємо, вінничани зібрали необхідних 350 підписів під петицією «Врятувати «Особняк Любомира Длуголенцького» від знищення в ході майбутніх «ремонтно-реставраційних» робіт».

    Тим часом, Київ може втратити ще одну історичну будівлю. Пам’ятка «Будинок Вертипороха», що на вулиці Межигірській, 33/19 в Києві, перебуває у приватній власності. Понад десять років Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації вимагає від власників виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства.

    Теги: Вінниця реконструкція будинок реставрація
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