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    У Вінниці поліцейські викрили чоловіка, який привласнював чужі автомобілі

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    В грудні 2019 року підозрюваний шахрайським шляхом заволодів автомобілем ВАЗ-2108, який належав 80-річному пенсіонеру, який має інвалідність - У Вінниці поліцейські викрили чоловіка, який привласнював чужі автомобілі
    В грудні 2019 року підозрюваний шахрайським шляхом заволодів автомобілем ВАЗ-2108, який належав 80-річному пенсіонеру, який має інвалідність
    Фото поліції у Вінницькій області

    За даними поліції, чоловік після звільнення із ДП МВС «Інформ-ресурс» скористався інформацією про власників автомобілів

    Вінницька поліція заявила про викриття колишнього працівника ДП МВС «Інформ-ресурс», який, користуючись довірою власників тимчасово затриманих авто, шахрайським шляхом, прибирав до рук їхні автомобілі. Про це повідомляє пресслужба відділу комунікації ГУНП в області.

    Сьогодні, 12 квітня, слідчим поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури вінничанину оголосили про підозру у незаконному заволодінні двома машинами – «ВАЗ-2108» та «Опель-Вектра».

    За даними поліції, чоловік після звільнення із ДП МВС «Інформ-ресурс» скористався інформацією про власників автомобілів, які зберігалися на арештмайданчиках.

    Зокрема, за даними слідства, у грудні 2019 року він шахрайським шляхом заволодів автомобілем ВАЗ-2108, який належав 80-річному пенсіонеру з інвалідністю. Чоловік приїхав до нього додому, назвався працівником «Інформ-ресурс» і сказав, що потрібно заплатити близько 130 тисяч гривень неіснуючого боргу за зберігання автомобіля на майданчику.Оскільки у літнього чоловіка не було таких коштів, зловмисник пообіцяв владнати цю проблему, переконавши його підписати договір комісії без номера та без дати. В подальшому через приватне підприємство своєї дружини зловмисник оформив договір купівлі-продажу, відповідно до якого придбав транспортний засіб. На підставі документів, отриманих шахрайським шляхом, він забрав зі штрафмайданчика автомобіль та розпорядився ним на власний розсуд.

    Тим часом, на Вінниччині підрядники наживалися на коштах фонду боротьби з Covid-19.

    Теги: Вінниця автомобіль поліція
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