У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту



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В результаті проведених заходів правоохоронці виявили понад 800 літрів прозорої речовини, ймовірно, спирту

Спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників оперативних підрозділів Південного регіонального управління, представників СУ ФР ГУДФС у Вінницькій області, із залученням мобільної прикордонної застави Могилів-Подільського загону, проведено обшук на території підприємства, яке знаходиться в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району. Обшук складських приміщень підприємства здійснювався на підставі ухвали Вінницького міського суду.

Про це інформує пресслужба ДПСУ, повідомляє «Главком».

В результаті проведених заходів правоохоронці виявили понад 800 літрів прозорої речовини, ймовірно, спирту, розфасованої у 30-літрові каністри та 200-літрові бочки.

Також на території складського приміщення знаходився вантажний автомобіль марки DAF з причепом, в яких було більше сотні пустих бочок, ємністю по 200 л., які, скоріш за все, призначені для перевезення спирту.

Речовину з характерним запахом спирту вилучено представниками фіскальної служби.





Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності та інших обставин справи.