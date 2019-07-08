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    У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту

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    У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту

    В результаті проведених заходів правоохоронці виявили понад 800 літрів прозорої речовини, ймовірно, спирту

    Спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників оперативних підрозділів Південного регіонального управління, представників СУ ФР ГУДФС у Вінницькій області, із залученням мобільної прикордонної застави Могилів-Подільського загону, проведено обшук на території підприємства, яке знаходиться в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району. Обшук складських приміщень підприємства здійснювався  на підставі ухвали Вінницького міського суду.

    Про це інформує пресслужба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    В результаті проведених заходів правоохоронці виявили понад 800 літрів прозорої речовини, ймовірно, спирту, розфасованої у 30-літрові каністри та 200-літрові бочки.

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    У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту
    У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту
    У Вінницькій області під час обшуків правоохоронці виявили 800 літрів спирту

    Також на території складського приміщення знаходився вантажний автомобіль марки DAF з причепом, в яких було більше сотні пустих бочок, ємністю по 200 л., які, скоріш за все, призначені для перевезення спирту.

    Речовину з характерним запахом спирту вилучено представниками фіскальної служби.


    Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності та інших обставин справи.

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