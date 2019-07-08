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    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)

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    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen

    У неділю, 7 липня, у Києві біля станції метро «Бориспільська» сталася аварія за участю автомобілів Citroen Berlingo і Volkswagen Golf. В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen.

    ДТП сталася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами співробітників поліції, водій Citroen Berlingo з жінкою-пасажиром рухався по Харківському шосе в бік Харківської площі. У свою чергу, чоловік за кермом Volkswagen Golf також їхав в сторону Харківської площі, але з проспекту Бажана. Через непрацюючий світлофор, який раніше збив ВАЗ з несправними гальмами, водіям на цій ділянці дороги доводилося орієнтуватися по знаках. Чоловік за кермом Citroen не поступився дорогою Volkswagen, внаслідок чого машини зіткнулися. Удар прийшовся у правий бік «француза». Жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні, буквально вилетіла з автомобіля.

    В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen. У чоловіка сильне забиття ноги, у жінки травми різного ступеня тяжкості, в тому числі закрита черепно-мозкова травма.

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    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обидві машини отримали серйозні пошкодження: у Volkswagen розбита вся передня частина, Citroen отримав пошкодження правого боку і передньої частині.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

    Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.

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