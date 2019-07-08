Біля метро «Бориспільська» через непрацюючий світлофор сталася серйозна ДТП (фото, відео)



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Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen

У неділю, 7 липня, у Києві біля станції метро «Бориспільська» сталася аварія за участю автомобілів Citroen Berlingo і Volkswagen Golf. В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen.

ДТП сталася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами співробітників поліції, водій Citroen Berlingo з жінкою-пасажиром рухався по Харківському шосе в бік Харківської площі. У свою чергу, чоловік за кермом Volkswagen Golf також їхав в сторону Харківської площі, але з проспекту Бажана. Через непрацюючий світлофор, який раніше збив ВАЗ з несправними гальмами, водіям на цій ділянці дороги доводилося орієнтуватися по знаках. Чоловік за кермом Citroen не поступився дорогою Volkswagen, внаслідок чого машини зіткнулися. Удар прийшовся у правий бік «француза». Жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні, буквально вилетіла з автомобіля.

В результаті аварії постраждали водій і пасажирка Citroen. У чоловіка сильне забиття ноги, у жінки травми різного ступеня тяжкості, в тому числі закрита черепно-мозкова травма.

Обидві машини отримали серйозні пошкодження: у Volkswagen розбита вся передня частина, Citroen отримав пошкодження правого боку і передньої частині.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.