У центрі Києва автомобіль служби таксі Uber влетів у Porsche (фото, відео)



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Від удару у Fabia практично повністю знищена вся передня частина Фото: Інформатор

Водія Skoda у несвідомому стані витягували із розбитої автівки

У ніч на понеділок, 8 липня, на перетині вулиць Басейної та Еспланадної в Києві сталася ДТП за участю автомобілів Skoda Fabia служби таксі Uber і Porsche Cayenne.

Аварія трапилася близько 0:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Porsche Cayenne, він повертав з вулиці Басейної на вулицю Еспланадну на зелений сигнал світлофора. У свою чергу чоловік за кермом Skoda рухався по Басейній в бік бульвару Лесі Українки. Таксист намагався проскочити на червоний сигнал світлофора, однак це призвело до зіткнення з позашляховиком. Fabia на швидкості влетіла в правий бік Cayenne.

В результаті аварії постраждав водій Skoda. Його в несвідомому стані витягували із зім’ятої машини і госпіталізували в найближчу лікарню. Від удару у Fabia практично повністю знищена вся передня частина, а машинне масло витекло на дорогу. У Porsche Cayenne сильна вм'ятина на правому боці.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, дві «швидких» та слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.