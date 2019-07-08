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    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)

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    <p>В результаті зіткнення Patrol заїхав на капот Jetta</p> - У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)

    В результаті зіткнення Patrol заїхав на капот Jetta

    Фото: Інформатор

    З Nissan вискочили двоє людей і зникли з місця аварії

    У неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.

    ДТП сталася близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Volkswagen Jetta, він з 9-річною дитиною в салоні рухався у крайній правій смузі по вулиці Іллєнка в сторону станції метро «Лук'янівська». У свою чергу Nissan Patrol c чотирма військовими рухався також в крайній правій смузі по вулиці Іллєнка, але в бік станції метро «Дорогожичі». Чоловік за кермом Nissan вирішив повернути на вулицю Оранжерейну відразу через кілька смуг руху. Водій Volkswagen не встиг помітити небезпечний маневр позашляховика через маршрутку, яка їхала в сусідній смузі і встигла загальмувати перед Patrol. Nissan врізався в Volkswagen, відкинувши «німця» до узбіччя і зупинився на його капоті.

    Відразу після зіткнення з Nissan вискочили двоє людей і зникли з місця аварії. Крім того, чоловіки, які перебували в салоні позашляховика, скрутили з машини військові номери і спробували заховати їх у кущах.

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    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    У Києві військові на позашляховику влетіли у Volkswagen з дитиною в салоні (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. У Volkswagen Jetta розбита все передня частина і зім'ятий капот. Nissan Patrol отримав пошкодження правого боку, також постраждала ходова автомобіля.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, військова поліція і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.

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