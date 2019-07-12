У Вінницькій області розшукують чоловіка на прізвище Кононенко



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Увага розшук!

Управлінням карного розшуку поліції Вінниччини розшукується 33 - річний житель с. Строїнці Тиврівського району Дмитро Кононенко. В червні 2012 року чоловік перебував у Миколаївській області, з того часу зв’язок з ним був втрачений та наразі його місцезнаходження невідомо.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся русяве, очі карі.

Звертаємось до всіх небайдужих громадян, які бачили чоловіка чи знають про його місцеперебування, телефонувати за номерами: 59-40-99 або 102.