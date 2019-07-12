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    У Вінницькій області розшукують чоловіка на прізвище Кононенко

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    У Вінницькій області розшукують чоловіка на прізвище Кононенко

    Увага розшук!

    Управлінням карного розшуку поліції Вінниччини розшукується  33 - річний  житель  с. Строїнці Тиврівського району Дмитро Кононенко. В червні 2012 року чоловік перебував  у Миколаївській області, з того часу  зв’язок з ним був втрачений та наразі його  місцезнаходження невідомо.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Прикмети:  зріст  175-180 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся русяве, очі карі.

    Звертаємось до всіх небайдужих громадян, які бачили  чоловіка чи знають про його місцеперебування, телефонувати за номерами: 59-40-99  або 102.  

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