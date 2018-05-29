  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
    Новини

    У Вінницькій області розшукують двох неповнолітніх дівчат

    • Розсилка
    У Вінницькій області розшукують двох неповнолітніх дівчат

    Увага розшук!

    Томашпільським відділенням поліції встановлюється місце перебування двох неповнолітніх. 28 травня о 18 годині 15 та 16-річні дівчата самовільно залишили центр опіки та піклування розташованого в смт Вапнярка.

    Васіна Світлана Миколаївна

    Була одягнена в сині джинсові шорти, світлу футболку, бордові кросівки.

    Пантєлєєва Марина Віталіївна

    Була одягнена в світло бірюзову майку, сині джинсові шорти, чорні в’єтнамки.

    Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних дітей, прохання повідомити поліцію за телефонами: (04348) 2-10-35 (04348) 2 23 65, 097-734-69-90 або 102.


    Читайте також
    діти Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ