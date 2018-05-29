У Вінницькій області розшукують двох неповнолітніх дівчат
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Розсилка
Увага розшук!
Томашпільським відділенням поліції встановлюється місце перебування двох неповнолітніх. 28 травня о 18 годині 15 та 16-річні дівчата самовільно залишили центр опіки та піклування розташованого в смт Вапнярка.
Васіна Світлана Миколаївна
Була одягнена в сині джинсові шорти, світлу футболку, бордові кросівки.
Пантєлєєва Марина Віталіївна
Була одягнена в світло бірюзову майку, сині джинсові шорти, чорні в’єтнамки.
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних дітей, прохання повідомити поліцію за телефонами: (04348) 2-10-35 (04348) 2 23 65, 097-734-69-90 або 102.