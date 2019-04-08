У Вінницькій області ввели регіональні потяги



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«Одеська залізниця» ввела до графіку приміські потяги, які зупинятимуться на Вінниччині

«Одеська залізниця» вводить до графіку два приміські потяги, які будуть зупинятися і у Вінницькій області, а саме: Гайворон – Вінниця – Гайворон і Христинівка – Вапнярка – Христинівка. Уже з 31 березня 2019 року по неділях призначили курсування приміського поїзда номером 6632,6633 Гайворон – Вінниця – Гайворон. Відтоді даний поїзд працює кожного понеділка, середи, п’ятниці та неділі. Відправлення потягу з Гайворону о 00:58 годині, а прибуття до Вінниці о 06:25. А з Вінниці вже відправляється о 18:20 годині, прибуття до Гайворону о 23:49.

З 5 квітня 2019 року кожної п’ятниці та неділі призначається маршрут приміського поїзда номер 6423,6424 зі сполученням Христинівка – Вапнярка – Христинівка. Потяг відправляється з Христинівки о 22:40 годині вечора, а прибуває до Вапнярки о 01:43. З Вапнярки відправлення стартує о 03:40, а прибуває о 06:29.

Детальну інформацію щодо курсування та графіків поїздів ви можете дізнатися на станціях вокзалів.

Джерело: vn.oblast.online